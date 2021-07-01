Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tören düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tören düzenlendi.

Atatürk Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, her yıl etkinlik kapsamında deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldığını ancak bu yıl denizlerin kirletilmemesi ve farkındalık oluşturulması adına deniz değil karaya çelenk bırakılacağını söyledi.

Kaymakam Yücel, "Başta denizcilerimiz olmak üzere tüm ülkemiz için sivil ve mülki olarak görevlerini ifa ederken canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Devletimiz payidar milletimiz bahtiyar olsun." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında Güvercinada'da düzenlenen törenle karaya çelenk bırakıldı. Bu sırada bir römorkör, sahil güvenlik botu, acil müdahale teknesiyle gezi tekneleri kıyıda hazır bulundu.

Törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Cihan Seymen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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