Kuşadası 'mavi bayraklı' plajlar, misafirlerini bekliyor

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 25 plaj ve bir marina 2021 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayrağını korudu.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 25 plaj ve bir marina 2021 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayrağını korudu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası alanda destinasyon seçiminde çok önemli bir yer tutan mavi bayrak sayısını korumuş olmanın önemine dikkat çekerek "Mavi bayraklarımızı korumak ve sayını artırmak için turizmcilerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2021 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi. Buna göre Kuşadası'nda bulunan 25 plaj ile 1 marina 2021 yılında da sahip oldukları mavi bayrakları korudu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinden teslim alınacak mavi bayraklar, önümüzdeki günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde işletilen Sevgi Plajı, Kuştur Halk Plajı, Kadınlar Denizi Halk Plajı, Güvercinada Halk Plajı, Green Beach ve Secret Beach'in yanı sıra Grand Belish Hotel, Risus Aqua Beach Resort Hotel, Palm Wings Beach Resort, Flora Garden Ephesus, Kuştur Club, Fantasia Hotel de Luxe, Ladonia Hotels Adakule, Seven Seas Sealight Elite, Atlantique Holiday Club, Charisma de Luxe Hotel, Otium Sealight Beach Resort, The Grand Blue Sky Hotel Internatıonal, Infinitiy by Yelken, Tusan Otel, Pine Bay Holiday Resort, Korumar Hotel de Luxe, Ömer Tatil Köyü, Ephesia Hotel, Ephesia Holiday Beach Club ve Setur Marina'da dalgalanacak.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası alanda destinasyon seçiminde çok önemli bir yer tutan mavi bayrak sayısını korumuş olmanın önemine dikkat çekerek "Mavi bayraklarımızı korumak ve sayını artırmak için turizmcilerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir plajın mavi bayrak alabilmesinde yüzme suyu kalitesi, deniz suyu temizliği, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmetler gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer