Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
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Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi

07.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:48

Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi Kuşadası yeni normalleşmenin ardından kısıtlamasız ilk Pazar gününü yoğun geçirdi.

Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi

AYDIN - Kuşadası yeni normalleşmenin ardından kısıtlamasız ilk Pazar gününü yoğun geçirdi.

Orta riskli grupta yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil gününü değerlendirmek isteyip, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu. Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Öte yandan Kuşadası, kısıtlamasız tatil gününde günübirlik tatilcilerin de akınına uğradı. Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi'ne Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra yerli, yabancı konuklar sahilin ve güneşin tadını çıkararak güneşlendiler. Aralarında ünlü sanatçı Müşerref Akay'ında bulunduğu tatilciler temiz hava ve güneşten faydalanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Kuşadası Kadınlar Denizi plajına akın etti. Kuşadası'nda ikamet edenlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, denizin havasını ve güneşin sıcaklığı hissetmek, insanların özgürce dolaştığını görmek, kafeterya ve restoranlarda bir şeyler yiyip içmek için çok uzun zamandır beklediklerini ve bunu özlediklerini ifade ettiler. Pandemi koşullarına herkesin dikkatle uyup, bu covid belasından bir an önce kurtulmak istediklerini belirten vatandaşlar, bu yeni normalleşme sürecinden son derece mutlu olduklarını belirttiler.

Vatandaşlar, uzun süredir devam eden kısıtlamalar sonrasında gelen yeni normalleşme ile birlikte alınan kararları uzun süre beklediklerini, herkesin pandemi koşullarına uyup, sahilin ve güneşin tadını çıkarmasını istediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar da pandemi sürecinin olumsuz etkilerini üzerinden atmak için sahile geldiklerini söylediler.

Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi
Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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