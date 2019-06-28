Kuşadası Kent Konseyi'nde yeni dönem

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısı ile yapıldı.

Kuşadası Kent Konseyi yeni dönem başkanlığına uzun yıllar AKUT başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak önemli görevler üstlenmiş Dr. Mustafa Tunç Tuncer seçildi.

Kuşadası Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Seyfi Seyhan Suvari, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı açışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın gelişiminin önündeki en büyük engelleri ön yargıların doğurduğunu belirterek "Kuşadası'nda yaşayan her insanın bu kent için söyleyeceği bir sözü olmalı. Kent konseyleri vatandaşlara bu fırsatı sunan kurumlardır. Kent için önemli kararlar kent konseyleri ve alt meclislerinden çıkar. Bu nedenle ben Kuşadası Kent Konseyi'ni çok önemsiyorum. Kuşadası Kent Konseyi yönetimine değerli dostum Dr. Mustafa Tunç Tuncer'in aday olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Tunç beyin toplum sorunlarına duyarlı çalışmalarını biliyorum. Kuşadası Kent Konseyi'nde de ciddi çalışmalar yürütecektir. Benim Kent Konseyi'ne bağlı meclislerden en önemsediklerim gençlik, kadın, çocuk ve mahalle meclisleridir. Bu meclislerin ortak akılla alacağı kararlara elimizden gelen desteği sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Ortak akılla güzel işler yapmalıyız. Kimseyi ötekileştirmeden birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve Kuşadası kazanacak" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Günel'in konuşmasının ardından yürütme kurulu ve konsey başkanı seçimlerinin yapılmasıyla devam etti. Tek önerge ile yapılan seçimlerde oy çokluğu ile kent konseyi başkanlığına Dr. Mustafa Tunç Tuncer seçilirken yürütme kurulu üyeliklerine ise Levent Köylü, Tahir Bayraktar, Tahsin Barış Çınar, Emine Fırat, Metin Irmak, Levent Vardar, Müge Delgen Ceylan, Erdal Kılınç, Ümit Özyağcı, Demet Narçın, Özer Esenkaya, İlkiz Çetinyürek ve Nurmisal Gökahmetoğlu seçildi.

Kuşadası Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'da konseye bağlı kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi, mahalle meclisi, turizm meclisi, çevre ekoloji tarım meclisi ve Kuşadası'nda yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların temsil edileceği bir meclisin kurulmasına yapılan oylama sonucu karar verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA