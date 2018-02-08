Kuşadası Esnaf Odası'nda Devir Teslim Yapıldı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda devir teslim yapıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan yeni başkan Ahmet Çalım, odada düzenlenen törenle görevi de eski başkan Halit Şakar'dan teslim aldı.

Bilindiği gibi, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu 1 Şubat tarihinde yapılmış mevcut başkan Halit Şakar'ın karşısında aday olan Ahmet Çalım, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı olmuştu.

4 yıl süreyle görev yapacak olan Ahmet Çalım başkanlığındaki Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Vedat Kazancıoğlu, Nazmi Moral, Galip Ertan, Mustafa Ak, Ali Mucip, Özlem Çelik, Hakan Kalaycıoğulları, İsmail Aktaş, Sebahattin Maltaş ve Mutu Bozkurt'tan oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı. Ardından ise Esnaf Odası'nda yapılan devir teslim töreni ile Halit Şakar, başkanlığı Ahmet Çalım'a teslim etti. Törende konuşan Kuşadası Esnaf Odası'nın yeni başkanı Ahmet Çalım,"Bugüne kadar yaptığı hizmetler ve katkılar nedeniyle Halit Şakar ağabeyimize teşekkür ederim. Hizmet bayrağını daha üst noktalara taşımak için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışacağız ve esnafımıza layık olacağız"dedi. Bu arada, Esnaf Odası'nın yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında ayrıca yönetim kurulu üyesi Vedat Kazancıoğlu da başkan vekilliğine getirildi. - AYDIN