Kuşadası Belediyesi'nden dilencilere operasyon
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Kuşadası Belediyesi'nden dilencilere operasyon

Kuşadası Belediyesi, dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nden dilencilere operasyon
13.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:57

Kuşadası Belediyesi, dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor. Duygu istismarı yapan dilencileri adım adım takip eden Zabıta Müdürlüğü personelinin çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı faaliyet gösteren dilencilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Suç üstü yakalanarak Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen dilenciler hakkında cezai işlem uygulandı. Daha sonra Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli personel dilendirilen çocukların kimlik bilgilerini müdürlüklerine bildirmek üzere kayda aldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, konuyla ilgili olarak "İlçemizde yaz turizm sezonun açılmasıyla birlikte ciddi bir dilenci artışı oluyor. Özellikle de kadın dilenciler çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıyorlar. Personelimiz bu durumun önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Yakalanan her dilenci hakkında cezai işlem uyguluyoruz. Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanları ise suçüstü yakaladığımız bu şahısların çocuklarının bilgilerini alarak müdürlüklerine iletiyor. Kentimiz Kuşadası'nda bu tür vakaları yok etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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