Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim"

17.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim" Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda yürüttüğü denetimlere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde devam etti.

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim"

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda yürüttüğü denetimlere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde devam etti.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte uygulamaya konulan "Dinamik Denetim Modeli" Kuşadası'nda devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge kapsamında belirlenen programa göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi İlçe Salgın Denetim ekibi kafe, restoran, pastane, fırın, manav, market ve kasap gibi işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini son olarak Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde sürdürdü.

Denetimde, iş yerlerinin hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına riayet edip etmediklerine bakılarak işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca restoran, kafe, pastane, fırın gibi işletmelerin imalathane bölümleriyle soğuk hava depolarını kontrol etti. Ekiplerin denetim esnasında tespit ettikleri uygun koşullarda saklanmayan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edilme üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi. Denetimlerde kurallara uygun olarak çalışmayan iş yerlerine Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin 49'uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da 'Tematik Denetim'
Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da 'Tematik Denetim'
Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da 'Tematik Denetim'
Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da 'Tematik Denetim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:14:43. #1.16#
title