Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim"

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim" Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda yürüttüğü denetimlere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde devam etti.

Kuşadası Belediyesi'nden Davutlar ve Güzelçamlı'da "Tematik Denetim"

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda yürüttüğü denetimlere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde devam etti.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte uygulamaya konulan "Dinamik Denetim Modeli" Kuşadası'nda devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge kapsamında belirlenen programa göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi İlçe Salgın Denetim ekibi kafe, restoran, pastane, fırın, manav, market ve kasap gibi işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini son olarak Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde sürdürdü.

Denetimde, iş yerlerinin hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına riayet edip etmediklerine bakılarak işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca restoran, kafe, pastane, fırın gibi işletmelerin imalathane bölümleriyle soğuk hava depolarını kontrol etti. Ekiplerin denetim esnasında tespit ettikleri uygun koşullarda saklanmayan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edilme üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi. Denetimlerde kurallara uygun olarak çalışmayan iş yerlerine Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin 49'uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN