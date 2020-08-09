Kuşadası Belediyesi kaçak binalara 28 bin 998 lira imar cezası kesti
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Kuşadası Belediyesi kaçak binalara 28 bin 998 lira imar cezası kesti

Kuşadası'nda tartışma konusu olan Türkmen Mahallesi'ndeki kaçak binalar için Kuşadası Belediyesi tarafından 28 bin 998 lira imar cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi kaçak binalara 28 bin 998 lira imar cezası kesti
09.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:48

Kuşadası'nda tartışma konusu olan Türkmen Mahallesi'ndeki kaçak binalar için Kuşadası Belediyesi tarafından 28 bin 998 lira imar cezası kesildi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri, ayrıca yıkım işlemleri için de binalarda inceleme yaparak, tutanak tuttu.

Kuşadası'nda 2010 yılında yapımına başlanan ve daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilen imar plan tadilatının ardından durdurulan Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellerdeki inşaatların bir bölümü 2013 yılında yıkılmıştı. 2106 ve 2017 yıllarında da söz konusu bölgede kaçak inşaata devam edilmesi üzerine yapılan şikayetlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Kuşadası Belediyesi'ne gelen müfettişler önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı hakkında başlatılan incelemeyle ilgili olarak eski başkan Kayalı'nın ifadesini alırken, bir yandan da mağdurların avukatı belediye önünde Özer Kayalı aleyhine eylem yaptı. Diğer taraftan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen belediye yapı kontrol ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından söz konusu kaçak inşaatın sahiplerine 28 bin 998 TL para cezası kesilirken, ayrıca yıkım işlemleri için tutanak tutuldu.

-İmar barışından sonrada kaçak yapılaşmaya gidildi

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Yapı Kayıt Belgesi sonrası sadece 855 ada 45 parselde yer alan bir adet bloğun en üst katında merdiven üzeri beton imalatlar ve ayrıca asansör kulesi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca mühürlenerek yapı tatil zaptı düzenledi. Aynı zamanda aykırılığın tespiti sonrası imar para cezası hesaplaması yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca Belediye Encümeni'ne dosya sevk edildi. Yapı Kontrol birimi tarafından ruhsatsız olan kısma mühür asılıp yapılan işlemin detaylarının yazılı olduğu belge de söz konusu yere asıldı. Konuyla ilgili tutanakların bir kopyası ise mahalle muhtarlığına bırakıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, söz konusu inşaatlarla ilgili şikayetlerin önceki dönemlere ait olduğunu belirterek, " Belediyemize bu konuyla ilgili müfettiş geldi ve inceleme yapıyor. Bu konu tamamen önceki dönemlere ait bir konu " dedi.

-Özer Kayalı hakkında inceleme başlatıldı

Bu arada, Kuşadası Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellerde yer alan eski Adanur Eczanesi'nin olduğu üçgen bina sahibi Cengiz Konuk isimli vatandaş 2010 yılından itibaren bölgede yapılan inşaatlar hususunda şikayetçi olmuştu. Cengiz Konuk'un CİMER aracılığı ile yaptığı şikayet sonucu bugüne kadar daha önce yapı ruhsatı ve sonrası imar planı iptal olan inşaatların neden 2011 -2018 yılları arasında yıkılmadığı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı müfettişi, konuyla ilgili olarak önceki dönem görev yapan Belediye Başkanı Özer Kayalı ve diğer yöneticileri belediyeye çağırarak, imar barışı sonrası inşa edilen ilave ve kaçak yapılarla ilgili neden işlem yapılmadığını sorarak, savunmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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