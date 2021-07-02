Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren sponsorların temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

- Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren sponsorların temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde düzenlenen yemeğe sponsor kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesi ile birlikte 6 yıl aradan sonra 2019 yılında tekrar kanatlandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz yıl düzenlenen 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren sponsorların temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen yemeğe sponsor kurum temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile davetliler katıldı.

"Hedefimiz taşın altına elimizi hep beraber koymak"

Yemekte konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Geçen sene sizlerin verdiği destekle belediyenin kasasından para çıkmadan Altın Güvercin Beste Yarışması'nı gerçekleştirdik. Buradaki herkes bizim çok yakın dostlarımız. Hedefimiz, Kuşadası'nın geleceği için hep beraber taşın altına elimizi koymak. Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası ile özdeşleşmiş, Kuşadası'nın en önemli markalarından biri. Geçenlerde sevgili başkanım bana 'Kuşadası'na en çok müzik yakışıyor' demişti. Kuşadası'nın genlerinde müziğin olmasında, Altın Güvercin'in çok önemli bir payı var. Hala Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması. Ben şahsım, vakfım ve belediye başkanım adına sizlere teşekkür ediyorum. Geçen sene sizlerin sayesinde çok başarılı bir Altın Güvercin Beste Yarışması gerçekleştirdik" dedi.

"Hayalim müzik ile yoğurulmuş bir kent"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Dünyada turizm anlayışı giderek değişiyor. Turizmi yapış şekli giderek değişiyor. İnsanlar artık seyahatlerinde bir turizm kenti seçerken oraya hangi neden için gittiğini çok iyi tespit ediyor. Biz de değişen bu anlayışa paralel olarak Kuşadası'nın müzikle anılan bir turizm kenti olmasını istiyoruz. Bu amaçla, Güvercinada'da çok kaliteli müzik dinletileri düzenliyoruz. Sokak müzisyenleri festivali yaparak dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü sokak müzisyenlerini Kuşadası'na getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla müzik dinlemek ve müzikle ilgili aktivitelere katılmak için belirli bir kesimi buraya çekmeye çalışıyoruz. O yüzden Altın Güvercin'i de çok önemsiyoruz. Benim müzikle yoğrulmuş, kendini müzikle ifade eden bir kent hayalim var. Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren ve verecek tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sponsorlara teşekkür plaketi verildi

Gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından, 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ana sponsorlarının temsilcileri olan Şakir Eviz, Hakan Tellioğlu, Haşmet Akkuş ve Kubilay Ulusoy'a teşekkür plaketi verildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu
Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu
Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu
Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ajda Pekkan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası Belediye Başkanı Günel Altın Güvercin'in sponsorları ile buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:50:54. #1.16#

title