Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 göçmen kurtarıldı
Kuşadası Körfezi'nde yardım talebinde bulunan 8 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
25.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:23
Kuşadası Körfezi'nde yardım talebinde bulunan 8 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Saat: 01.15 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde Sazlı Koyu'nda kayalıklar üzerinde bulunan bir grup düzensiz göçmen yardım talebinde bulundu. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekipler kayalık üzerinde tespit edilen 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. - AYDIN
Kaynak: İHA