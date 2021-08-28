Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 06.53 ve 20.52'de Kuşadası açıklarında, lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 ve can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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