Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak

Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak -Kuşadası Kitap Fuarı açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen 'Kuşadası Kitap Fuarı' kapılarını düzenlenen bir tören ile açtı.

20.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:21

Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak

-Kuşadası Kitap Fuarı açıldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen 'Kuşadası Kitap Fuarı' kapılarını düzenlenen bir tören ile açtı. Türkiye'nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda gerçekleşecek olan söyleşi ve imza günlerinde edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

Fuar için Atatürk Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, idari ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar dikkate alınarak gerçekleşen fuara edebiyat severlerin ilgisi yoğun oldu. 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos'a kadar açık kalacak olan fuarda düzenlenecek imza ve söyleşi günleri ile kitap tutkunları sevdikleri yazarlar ile buluşup sohbet etme şansı yakalayacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz Kuşadası'nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değer ile de anılmasını istiyoruz.Bu nedenle koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak yıl boyunca birçok kültür ve sanat aktivitesi düzenleyeceğiz. Kuşadası, kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na da bu konudaki teşvikleri ve liderliği için çok teşekkür ediyorum. Fuara gelen ziyaretçilerimizin mutlaka maskelerini takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ise "Belediyecilik alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da halka hizmet götürmekten geçer. Biz de Kuşadası Belediyesi ile uyum içinde çalışarak halkımıza her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün Kuşadası Kitap Fuarı, daha sonraysa Altın Güvercin Beste Yarışması ile Kuşadası'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Toplumların çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için kitap okumanın gerekliliğine vurgu yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de "Kuşadası gibi pek çok alanda marka olan bir kentte bu ve benzeri faaliyetlere ev sahipliği yapmak her şeyden önce bize gurur veriyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Kitap Fuarı'na katılacak olan yazarların bazıları şöyle; Fikri Sağlar, Ümit Zileli, Türker Ertürk, Tuba Emlek, Deniz Kuşça, Mehtap Meral, Oya Adıyaman, Ali Avcu, Ergün Poyraz, Hüseyin Koca, Murat Kaplan, Özer Anaç, Derya Özmen, Seherhan Kızmaz, Berkiz Berksoy, Oya Özer, Çağla Şahin, İsmail Atan.

Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aamir Khan Yeşim Salkım Halit Ergenç
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Adana Siirt Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 13:31:33. #1.14#
title