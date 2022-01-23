YALOVA (İHA) - - "Kuş Oteli" Hersek Lagünü beyaza büründü

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

Kuş gözlemecileri ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagünü'nde kar yağışı etkili oldu. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'nin bulunduğu bölge kar yağışı arından beyaz örtüyle büründü.

239 kuş türünün yanı sıra binlerce kuşun yer aldığı sonrasında lagündeki eşsiz görüntü görenleri kendine hayran bıraktı.