"Kuş Oteli" Hersek Lagünü beyaza büründü - Haberler
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"Kuş Oteli" Hersek Lagünü beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan - Haberler | Yerel

- "Kuş Oteli" Hersek Lagünü beyaza büründü Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

YALOVA (İHA) - - "Kuş Oteli" Hersek Lagünü beyaza büründü

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

Kuş gözlemecileri ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagünü'nde kar yağışı etkili oldu. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'nin bulunduğu bölge kar yağışı arından beyaz örtüyle büründü.

239 kuş türünün yanı sıra binlerce kuşun yer aldığı sonrasında lagündeki eşsiz görüntü görenleri kendine hayran bıraktı.

Kuş Oteli Hersek Lagünü beyaza büründü

Kuş Oteli Hersek Lagünü beyaza büründü

Kuş Oteli Hersek Lagünü beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan - Son Dakika Haberleri

Yalova, kar, Yerel, Haber

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