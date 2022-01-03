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Kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde fabrikaya akşam yemeği getiren kuryenin görevliye ulaşamaması üzerine yapılan aramada gece bekçisi ölü olarak bulundu.

DENİZLİ (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde fabrikaya akşam yemeği getiren kuryenin görevliye ulaşamaması üzerine yapılan aramada gece bekçisi ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli- Denizli karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır aynı fabrikada gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara'ya akşam yemeği için pide getiren kurye, danışma binasının cam bölümüne pideyi koyduktan sonra ustasını arayarak bekçi İsmail Bilara'ya pideyi teslim edemediğini bildirdi. Bunun üzerine yapılan aramalar sonucunda bekçiye ulaşamadığı öğrenildi. Pide salonu sahibinin fabrika sahibini arayarak durumu bildirmesi üzerine, gece bekçisinin danışma binası içinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, gece bekçisi İsmail Bilara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelenirken Bilara'nın kalp krizi geçirdiği doktor tarafından tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bilara'nın uzun yıllardır fabrikada gece bekçisi olarak çalıştığı kaydedildi. - AYDIN

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