23.08.2019 15:11

Kuruyan ve yok olan Karagöl için seferberlik...Karagöl havadan görüntülendi

BURSA - Meslek odaları Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Karagöl'ü tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladı.

Çeşitli odalara mensup mühendislerden oluşan heyet, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu ve Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri ile birlikte Karagöl'ü yerinde inceledi. Karagöl konusunda heyete bilgi veren Uğur Sertaslan, Karagöl'deki suyun iyi niyetli bir çalışma sonucu kaybolduğunu, mesire alanı için 2009'da bir proje yapıldığını, bu proje yapılırken burada bir takım toprak kaymaları olduğunu anlattı. Sertaslan, bu süreçle beraber Karagöl'ün kuruduğunu belirtti. Sertaslan, gölde endemik bitkilerin mevcut olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Osman Durdu ise, Karagöl'ün doğal afetlerden değil, yanlış yapılan çalışmalar yüzünden kaybolduğunu belirtti. Durdu, Karagöl'ün tekrar eski haline gelmesini umduklarını söyledi.

Köy muhtarı Kenan Turan ise, Gemlik Belediyesi öncülüğünde gelen heyete teşekkür ederken, 9 yıldan beri Karagöl'deki sancılı sürecin devam ettiğini belirtti. Turan, gölün tekrar eski haline kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Karagöl'ü incelemeye gelen heyet adına basın mensuplarına açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Alican Saban, "Bugün ve daha önce yaptıkları çalışmalar neticesinde tektonizma sonucu heyelan gölü olarak oluşmuş. Burada daha önce iyi niyetli bir çalışma gerçekleşmiş, heyelan yüzünden Karagöl bu hale gelmiş. Biz incelemelerimizi yaptık. Çok yakında gölet hakkında bir rapor sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA