Kuruyan Avlan Gölü'nde, hayvanlar otluyor

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken, göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

Elmalı ilçesindeki sedir ormanlarının bulunduğu Elmalı Dağı ve Bey Dağları arasında kalan karstik oluşumlu 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sondajlar nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Önceki yıllarda yaz aylarında su seviyesi azalsa da bu sene gölün sadece küçük bir noktasında su kaldı. Göldeki ekosistem neredeyse yok olurken, göçmen kuşlar ise suyun kalmadığı göle uğramaz oldu. Kuruyan alanlarda ise küçükbaş hayvanlar sürü halinde otluyor.

Susuzluk yaşayan Göltarla Mahallesi'nde yaşayan Özcan Aktepe, gölün kenarlarında bulunan düdenlerin gölü olumsuz etkilediğini söyledi. Aktepe, "Burası önceden Avlan Gölü'ydü. Kış aylarında biraz yağış olduğunda doluyordu. Gömbe Barajı'ndan su geliyordu. Orada sulu tarım olduğu için artık oradan da su gelmiyor. Kışın yağışlardan ve köyün içerisindeki derelerden gelen sular besliyor. Fazla kaynak olmadığı için gölde su bitti. Şu anda hayvan otlatıyorlar. Başka bir şey de yok zaten" dedi.