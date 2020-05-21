Kurumsal firmalar için taşınabilir bilgisayar üretildi Bilgisayar üreticisi Asus, kurumsal firmalar için P serisi taşınabilir bilgisayar geliştirdiklerini duyurdu.

Bilgisayar üreticisi Asus, kurumsal firmalar için P serisi taşınabilir bilgisayar geliştirdiklerini duyurdu. Her sektörden farklı müşteri grubuna yönelik ürün gelişmeyi hedefleyen firmanın yeni modeli hız ve geniş depolama özelliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'deki kurumsal firmalar için P serisinden P1440, P2540, P3540 ve P5440 olmak üzere 4 farklı notebook modeli getireceklerini duyuran bilgisayar üreticisi Asus, yazılı açıklama yaparak yeni serinin özellikleri hakkında bilgi verdi.

HIZLI VE GENİŞ DEPOLAMA

Bu modellerin kendi içerisinde hem fiyat hem de donanım açısından farklılaştığını aktaran yetkililer, P serisindeki tüm cihazlarda SSD çözümleri sunulacağı belirtildi.

Ayrıca, yeni modelle hızlı ve geniş depolama ihtiyacının karşılanması amaçlandı. Fiyat ve donanım olarak farklılaşacak bu ürünlerdeki depolama teknolojileri de fiyatıyla paralellik göstererek SATA ya da PCIe olarak ayrılacak ve müşteriler kendisi için en uygun donanımı seçebilecek.

180 DERECE DÖNEBİLEN ÇOK YÖNLÜ MENTEŞE VE TAŞINABİLİRLİK

Tüm cihazların menteşelerinin 180 derece açılabilen yapısı var. P1440 modeli en hafif optik sürücülü, P3540 modeli 16 saat pil ömrü ile hafif dizüstü bilgisayarı ve P5440 modeli ise hafif çift depolamaya sahip özellikleriyle dikkat çekiyor.

DAYANIKLILIK VE UZUN SÜRE DAYANAN BATARYA

İş yaşamındaki yoğun tempoya ayak uydurmak için bilgisayarların dayanaklık testleri yapıldı. Askeri standart testleri ile ilgili bazı detaylar paylaşan firma, klavye, giriş-çıkış port, yüksek ve düşük sıcaklık ve çarpma testlerinin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, bilgisayarların en az 12 ile 16 saat pil ömürlerinin olduğu aktarıldı. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu ile kullanıcıların bilgisayarını etkin bir şekilde koruyabilmeleri de hedefleniyor.

Kaynak: DHA