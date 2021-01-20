Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesi arttı

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan ve yaşanan kuraklıkla geçtiğimiz ay yüzde 90'ı kuruyan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'ye yükseldi. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışlarla birlikte suyun üzerine çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında, tarım arazilerini sulamak için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı, geçtiğimiz ay yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 90 kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, son bir haftadaki yağmur ve kar yağışıyla son buldu. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışlarla birlikte suyun üzerine çıktı. Yüzde 50'si suyla dolan baraj, havadan görüntülendi.

"KARLA BİRLİKTE SU SEVİYESİ ARTMIŞ"

Baraj yakında evi olduğunu belirten Mustafa Demir, "Sık sık buralara geliyoruz. Yazın balık avlamak için geliyoruz. Bundan 1 hafta önce yine gelmiştik. O zaman bu su daha da ilerideydi. Kurak göletin üzerinde yürüyorduk. Ama karın yağmasıyla birlikte su seviyesi artmış. İnşallah kar eriyince, bahar aylarına doğru su seviyesi, eski seviyesine çıkacaktır" dedi.

"KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ÜMİDİMİZ ARTTI"Doğa yürüyüşçüsü Erdal Akkaya, "Doğa yürüyüşünü çok seviyoruz. Birkaç hafta önce buraya yürüyüş için geldiğimizde suyun ileride olduğunu görmüştük. Önceki yıllarda da su çekilmişti ama bu yıl su komple çekildi. Gölün içerisinde olan kayıkların toprak üzerine olduğunu gördük. Çok endişeliydik ama son yağan kar yağışıyla birlikte ümidimiz arttı. İnşallah bir kaç defa daha yağar ve göl tamamen dolar. Kuraklıkta biter" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı