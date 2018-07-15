Kurum ve Kuruluşlar İlgili Bakanlıklarla İlişkilendirildi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığına, Emlak Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bazı diğer kurum ve kuruluşlar da ilgili bakanlıklarla ilgilendirildi.

Resmi Gazetede 3046 Sayılı Kanun çerçevesinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar bakanlıklarla ilgilendirildi. Bu kapsamda; Tasarruf Mavduatı Sigorta Fonu Cumhurbaşkanlığıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığıyla, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla, Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığıyla ilgilendirildi.

9 kurum ve kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilgilendirildi

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ziraat Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası AŞ, Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilgilendirildi.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. - ANKARA