Kurum: "Tüm dünyanın en önemli meselesi olan iklim değişikliğine ilişkin adımlar meclisimizle birlikte atılacaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması TBMM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan...