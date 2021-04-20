Kurum: "(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek"
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Kurum: "(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuştu. (2)

Kurum: '(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek'
Kurum: '(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek'
Kurum: '(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek'
Kurum: '(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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