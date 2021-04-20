Kurum: "(Kasaplar Çarşısı'ndaki yangın) TOKİ başkanlığımız çarşımızı yenileyecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç