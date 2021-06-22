Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
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Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

"Marmara Denizimizi müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. İki hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren, tüm Türkiyemizin geleceğini ilgilendiren bu çevre problemine ilişkin, müsilaja ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz"

"Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla birlikte denizdeki oksijen seviyesini artıracak adımları atıyoruz"

Kurum: 'Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: 'Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: 'Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...
Kurum: 'Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
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Kurum: "Bugün başlattığımız pilot uygulamayla birlikte az önce denize hep beraber bıraktığımız cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak... - Haberler
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