Kuruluş Osman Yiğit ölüyor mu, Yiğit öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisi, 6. sezon finaliyle ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran dizi, Türkiye'deki ve dünya genelindeki izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman Yiğit ölüyor mu, Yiğit öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, sezon finali ile izleyicileriyle buluşuyor. Bu bölümde ana karakter Osman Bey, dengelerin değişmesine rağmen Bizans muhafızlarını geri püskürtüyor ve büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarıyor. Bu heyecan dolu bölüm, sezon arasının başlangıcını işaret ediyor. Peki, Kuruluş Osman Yiğit ölüyor mu,Yiğit öldü mü, diziden ayrıldı mı?
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN YİĞİT ÖLÜYOR MU?
Kuruluş Osman Yiğit ölüyor mu, , diziden ayrılıyor mu, tüm merak edilen sorular bu akşam yanıtını bulacak.
Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal