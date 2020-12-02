Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

02.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:39
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman 37. bölüm kesintisiz izle! Kuruluş Osman son fragmanı yayınlandı, 37. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 37. bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YEN BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE ATV

İlgili Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 175. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 175. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!
Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Emel Müftüoğlu
Spor Samatta Fuat Çapa Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:39:23. #1.15#
title