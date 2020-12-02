Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 37. bölümde neler olacak?