Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesut'u kim canlandırıyor? Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı. Şener Savaş, Sultan Mesut karakterini canlandıracaktır. Peki, Sultan Mesut kimdir? Tarihteki yeri nedir? Sultan Mesut hangi devletin sultanıdır? Kuruluş Osman Sultan Mesut'u kim canlandırıyor? Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde.
Kuruluş Osman dizisindeki Sultan Mesut kimdir, kim canlandırıyor izleyiciler tarafından merak edildi. Sultan Mesut tarihteki yeri nedir? Sultan Mesut kimdir, hangi dönemde yaşamıştır? Sultan Mesut kaç yaşında? Sultan Mesut hangi devletin sultanıdır?
SULTAN MESUT KİMDİR? (SULTAN II. MESUT)
II. Gıyaseddin Mesud, (Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.
KURULUŞ OSMAN SULTAN MESUT KİM CANLANDIRIYOR?
Sultan II. Mesud karakterini "Şener Savaş" canlandırmaktadır.
ŞENER SAVAŞ KİMDİR?
Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlanayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.
Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.
Şener Savaş Dizileri Nelerdir?
2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 : Mehmetçik Kut'ül Amare
2016 : Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2014 : Yedikule Hayat Yokuşu
2013 : Nizama Adanmış Ruhlar
2011 : İnsan Aldandı
2009 : Kırık Kalpler
2010 : Geniş Aile
2008 : Kız Takımı
2007 : Ezo Gelin
2008 : Doktorlar
2006-2014 Arka Sokaklar
2005 : Beşinci Boyut
2004 : Haziran Gecesi
2004 : Cennet Mahallesi
2004 : Sırlar Dünyası
Şener Savaş Filmleri Nelerdir?
2012 :Küçük Kalpler
2012 : Bir Kurabiye Masalı
2010 : Hayde Bre
2008 : Kara Köpekler Havlarken
2008 : Hoşçakal Güzin
2008 : Aşk Tutulması
2006 : Ayça'yı Neden Seviyorum?