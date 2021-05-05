Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesut'u kim canlandırıyor? Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı. Şener Savaş, Sultan Mesut karakterini canlandıracaktır. Peki, Sultan Mesut kimdir? Tarihteki yeri nedir? Sultan Mesut hangi devletin sultanıdır? Kuruluş Osman Sultan Mesut'u kim canlandırıyor? Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Kuruluş Osman dizisindeki Sultan Mesut kimdir, kim canlandırıyor izleyiciler tarafından merak edildi. Sultan Mesut tarihteki yeri nedir? Sultan Mesut kimdir, hangi dönemde yaşamıştır? Sultan Mesut kaç yaşında? Sultan Mesut hangi devletin sultanıdır?

SULTAN MESUT KİMDİR? (SULTAN II. MESUT)

II. Gıyaseddin Mesud, (Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

KURULUŞ OSMAN SULTAN MESUT KİM CANLANDIRIYOR?

Sultan II. Mesud karakterini " Şener Savaş " canlandırmaktadır.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlanayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.

Şener Savaş Dizileri Nelerdir?

2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 : Mehmetçik Kut'ül Amare

2016 : Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2014 : Yedikule Hayat Yokuşu

2013 : Nizama Adanmış Ruhlar

2011 : İnsan Aldandı

2009 : Kırık Kalpler

2010 : Geniş Aile

2008 : Kız Takımı

2007 : Ezo Gelin

2008 : Doktorlar

2006-2014 Arka Sokaklar

2005 : Beşinci Boyut

2004 : Haziran Gecesi

2004 : Cennet Mahallesi

2004 : Sırlar Dünyası

Şener Savaş Filmleri Nelerdir?

2012 :Küçük Kalpler

2012 : Bir Kurabiye Masalı

2010 : Hayde Bre

2008 : Kara Köpekler Havlarken

2008 : Hoşçakal Güzin

2008 : Aşk Tutulması

2006 : Ayça'yı Neden Seviyorum?