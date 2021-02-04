Kuruluş Osman Nurettin Sönmez (Bamsı) diziden ayrılacak mı? Kuruluş Osman Bamsı Beyrek ölecek mi?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Bamsı ölüyor mu merak edildi. Nurettin Sönmez diziden mi çıkacak? Bamsı'yı kim canlandırıyor? Bamsı karakteri ölecek mi?

Kuruluş Osman bugün 44. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın son sahnelerinde Bamsı'nın sırtından bıçaklandığı görülüyor. Bunun üzerine izleyiciler Bamsı ölecek mi, Bamsı Beyrek karakteri diziden çıkacak mı onu merak etti. Peki, Bamsı ölüyor mu, öldü mü?

KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLÜYOR MU?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Bamsı Beyrek'in sırtından bıçaklandığı görülmektedir. Bunun üzerine Bamsı ölecek mi, diziden mi ayrılacak soruları soruldu. Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi kesin bir bilgi bulunmuyor. Buna ek olarak Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı. ATV'nin resmi Youtube kanalından izleyebilirsiniz.