Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yok mu, final mi yaptı?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümü ile seyirciyi ekrana kilitlemişti. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümü merakla bekleyen seyirci, ATV'nin bu haftaki yayın akışında Kuruluş Osman'ı göremedi. Peki, her Salı seyirci karşısına geçen Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yok mu, final mi yaptı?

Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümü ile seyirciyi ekrana kilitlemişti. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi her Salı seyirci karşısına geçerken bu akşam yayınlanması beklenen bölüm yayın akışında gözükmüyor. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümü merakla bekleyen seyirci, ATV'nin bu haftaki yayın akışında Kuruluş Osman'ı göremedi. Peki Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yok mu, final mi yaptı? Detaylar haberimizde!

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman, heyecan dolu bölümlerine geçen hafta mola verdi. Kuruluş Osman'ın geçen hafta yayınlanan 64. Bölümü ile dizi sezon finaline girdi. Dolayısıyla bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YOK MU, FİNAL Mİ YAPTI?

Kuruluş Osman geçtiğimiz hafta 64. bölümü ile sezon finaline girdi. Heyecan dolu bölümlerine ara veren Kuruluş Osman bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölümleri, yeni sezonda bizlerle olacak. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yerine, saat 20.00'de yerli sinema filmi olan "Çakallarla Dans 5" yayınlanacak.

ATV Yayın Akışı:

08.00- Kahvaltı Haberleri

10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00- ATV Gün Ortası

14.00- Kuruluş Osman

16.20- Bir Zamanlar Çukurova

19.00- ATV Ana Haber

20.00- Çakallarla Dans-5

21.55- Kalp Yarası

01.25- Akıncı

04.25- Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.