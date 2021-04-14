Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman neden başlamadı, yeni bölüm yok mu, geç mi başlayacak?

Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Kuruluş Osman bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman geç mi başlayacak?

Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kuruluş Osman saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Kuruluş Osmanneden yok, ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanmayacak mı? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman normalde her hafta saat 20:00 'da Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Fakat bugün ATV'de Nihat Hatipoğlu ile İftar programı olacağı için Kuruluş Osman dizisi biraz geç başlayacak. Kuruluş Osman yeni bölümü 20:10 'da başlayacaktır. Yani dizi 10 dakika geç başlayacaktır.

KURULUŞ OSMAN NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:20 ile 20:10 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Kuruluş Osman dizisi 10 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 14 Nisan Çarşamba bugün saat 20:10 geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Kuruluş Osman

00:20 - Maraşlı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...''

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?