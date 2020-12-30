Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, ATV'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi. Her bölümü tarihi bir yolculuk olan Kuruluş Osman dizisi Osmanlı Dönemi'ni ve yaşananları seyircilerin ilgisine sunuyor. Son olarak Ertuğrul Bey'in ölümüyle seyirciler heyecanla 40. bölümü beklemeye başladı. Peki Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman, ATV'nin baş rollerini Burak Özçivit, Cüneyt Arkın, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş ve Özge Törer gibi oyuncuların paylaştığı bir dönem dizisi. Osmanlı tarihini, savaşlarını, mekanlarını ve yaşam şartlarını anlatan dizi, her hafta izleyiciyi ekranları karşısında kilitliyor. Bu hafta 40. bölümüyle ekranlara gelecek Kuruluş Osman dizisi seyircilerde büyük coşkular yaşatacak! Seyirciler bu hafta Kuruluş Osman'da neler olacak merakla bekliyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kuruluş Osman fragmanı!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇYA YAYINLANACAK?

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Kuruluş Osman bu hafta 40. bölümü fragmanı, seyircilerin merakla beklemesine sebep oldu. Kuruluş Osman 40. bölümü her hafta olduğu gibi Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI!

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor.

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!