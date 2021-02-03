Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Lena Hatun kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisi konusu kadar oyuncularıyla da gündeme gelmektedir. Dizinin kadrosunda Lena karakterine Seray Kaya hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Lena kim? Lena Hatun kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları dikkat çekmektedir. Baş rollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi de kadın karakterler de dikkat çekmektedir. Bunlardan biri de Lena Hatun'dur. Dizide Lena Hatun karakterine Kadın dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya hayat veriyor. Peki, Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KURULUŞ OSMAN LENA KİM?

Kuruluş Osman Lena Hatun, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisi olan Saru Batu Savcı Bey'in eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yengesidir. Bayhoca'nın annesidir.

SERAY KAYA KİM?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

SERAY KAYA ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

2012 : Huzur Sokağı

2014 : Kocamın Ailesi

2016 : Gülümse Yeter

2017-2020 : Kadın

2020 : Kuruluş Osman