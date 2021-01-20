Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir? Gonca Hatun (Emel Dede) kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kimdir? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman oyuncularından Gonca karakterine hayat veren Emel Dede en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Birçok dizide rol alan oyuncu ilk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yaşamış. Peki Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kimdir, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN GONCA HATN KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun (Emel Dede) 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1.70 boyundaki Emel Dede 52 kilodur. Başak burcu olan oyuncunun gözleri kahverengidir. 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli ve Emanet dizilerinde rol almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Uğur Güneş ve Algı Eke'nin paylaştığı İsimsizler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Berfin karakterini canlandırmaktadır. Şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat verecek.

Boyu: 1.70 m

Kilosu: 52 kg

Burcu: Başak

Göz Rengi: Kahverengi