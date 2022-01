Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? Kuruluş Osman 'Göktuğ' Burak Çelik diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde Göktuğ'un kılıçla saldırıya uğradığı ve kanlar içinde kaldığı sahne fragmanda büyük dikkat toplanıyor. Bu kapsamda Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda şoke eden gelişmeler yaşanırken, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü soruları araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman 78. Bölüm 2. Fragmanı | "Senin de sonun gelecek Alemşah"

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.

Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir!

Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek?

Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek?

Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek?

Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek?

Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak?

Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ'un kılıçla saldırıya uğradığı görüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iddialara göre ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı belirtiliyor.

BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci oldu. Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde yer aldı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Çelik, Kuruluş: Osman dizisinde Göktuğ karakterini canlandırmaktadır. Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

BURAK ÇELİK'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020-Kuruluş: Osman (Göktuğ) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)

