Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. Bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı
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Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. Bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı

Çarşamba akşamları izleyici ekrana bağlayan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile dizi severleri heyecanlandırdı. "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!" konusu ile ekrana gelecek olan dizi öncesi Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. Bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, merak edildi.

Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. Bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı
02.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:35

Kuruluş Osman dizisini takip edenler yeni bölümün yayınlanmasını beklerken 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Bala Hatun'un yetiştirdiği evlatlarla daha da ileriye gideceklerini ifade eden Osman Bey "Gün gelecek otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak" diyecek. Peki, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı var mı? İşte, detaylar…

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

"Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!"

Bala Hatun'un yetiştirdiği evlatlarla daha da ileriye gideceklerini ifade eden Osman Bey "Gün gelecek otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak" diyecek. Yeni bölüm fragmanında Bala Hatun ve Osman Bey'in diyalogları dikkat çekerken devam eden konuların ne olacağı da merak edildi.

Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. Bölümde neler olacak? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm var mı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir.

Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

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