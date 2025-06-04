Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman neden final yapıyor?
Dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisi, 6. sezon finaliyle ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran dizi, Türkiye'deki ve dünya genelindeki izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman neden final yapıyor?
Türkiye'de altı sezon boyunca reyting rekorları kıran ve dünyanın birçok farklı ülkesinde milyarlarca izleyiciye ulaşan popüler dizi ' Kuruluş Osman', bu akşam sezon finali ile ekranlara veda ediyor. Dizi, izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başarırken, aynı zamanda Türkiye'nin kültür ve sanatına da büyük katkı sağladı. Peki, Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman neden final yapıyor?
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPIYOR?.
Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal