Kuruluş Osman'da Lena karakterini kim canlandırıyor? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman'da Lena karakterini kim canlandırıyor? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

14.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:26
Kuruluş Osman'da Lena karakterini kim canlandırıyor? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Lena karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Lena "Seray Kaya" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Lena karakteridir. Peki Lena karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Seray Kaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA LENA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterini "Seray Kaya" canlandırmaktadır.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

SERAY KAYA ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

2012 : Huzur Sokağı

2014 : Kocamın Ailesi

2016 : Gülümse Yeter

2017-2020 : Kadın

2020 : Kuruluş Osman

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