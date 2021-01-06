Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü merakla bekleniyor. Birçok dizi, yılbaşı nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlamadı. Bu da Kuruluş Osman bugün var mı merak ettirdi. Peki, Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi sorusu hayranları tarafından araştırılıyor. Baş rolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 41. yeni bölümünde; yeni bir dönem başlıyor. Dündar Bey ipin ucunda olacak ve Göktuğ'un cezası belirlenecek! Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV Kuruluş Osman dizisi, yılbaşı tatili vermeyen dizilerden biri. Bu akşam Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman 41. bölümü 6 Ocak Çarşamba 20:00'da ekranlarda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?