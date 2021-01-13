Kuruluş Osman bitti mi? Neden yok? Kuruluş Osman ne zaman oynayacak?
Kuruluş Osman bitti mi? Neden yok? beraber merak ediliyor. Kuruluş Osman ne zaman oynayacak? aynı zamanda merak edilen konular arasında. ATV yayın akışı! Kuruluş Osman dizisi hakkında meraklandırdı ve arayışa geçirdi. İşte 13 Ocak Çarşamba ATV yayın akışını haberimize sıraladık...
ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman bitti mi? Neden yok? Peki 13 Ocak 2021 Çarşamba Kuruluş Osman Canlı izle! Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanında neler oldu?
KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ?
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.
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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 13 OCAK ÇARŞAMBA
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
22:45 Maraşlı
02:00 Akıncı
05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)