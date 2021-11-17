Kuruluş Osman Bala'nın çocuğu oluyor mu? Bala Hatun'un çocuğu oldu mu?

Kuruluş Osman Bala'nın çocuğu oluyor mu? Osman Bey'in Bala Hatun'dan çocuğu var mı? Bala Hatun'un çocuğu oldu mu? soruları hakkında detaylar araştırılıyor. Kuruluş Osman dizinde oyuncu Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir. Tarihi bilgilere göre, Alâeddin Ali Bey vezirlik sisteminin kurulmasında rol oynayan kişi olarak görülüyor.

ORHAN GAZİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi'nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

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OSMAN BEY'İN BALA HATUN'DAN ÇOCUĞU VAR MI?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi'nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebali'nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

BALA HATUN'UN ÇOCUĞU OLDU MU?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

Rabia Bala Hatun, Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

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