Kuruluş Osman Aygül Hatun kimdir? Aygül Hatun tarihte var mı, kimdir? Buse Arslan kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun'u canlandıran oyuncu Buse Arslan'ın kim olduğu ve dizideki rolü merak ediliyor. Buse Arslan Akdeniz'in hayat verdiği Kuruluş Osman Aygül Hatun Dündar Bey'in kızı olarak yer alıyor. Peki, tüm detaylarıyla Kuruluş Osman Aygül Hatun Buse Arslan kimdir? Aygül Hatun tarihte kimdir? Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Buse Arslan nereli, mesleği nedir? Buse Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun'u canlandıran oyuncu Buse Arslan'ın kim olduğu ve dizideki rolü merak ediliyor. Buse Arslan Akdeniz'in hayat verdiği Kuruluş Osman Aygül Hatun Dündar Bey'in kızı olarak yer alıyor. Peki, tüm detaylarıyla Kuruluş Osman Aygül Hatun Buse Arslan kimdir? Aygül Hatun tarihte kimdir? Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Buse Arslan nereli, mesleği nedir? Buse Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN AYGÜL HATUN KİMDİR?

İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor. Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

BUSE ARSLAN AKDENİZ KİMDİR?

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında "Akasya Durağı" dizisiyle başladı.

BUSE ARSLAN AKDENİZ BİYOGRAFİSİ NEDİR?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında Akasya Durağı dizisiyle başladı. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da "Aygül Hatun" karakterini canlandırdı. Oyuncu, Aygül'ün zeki ve kararlı olmasını yorumladı.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında Türk işadamı Kazım Akdeniz ile evlendi.