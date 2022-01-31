Kuruluş Osman 80. Bölüm 2. Fragmanı | "Beni öldürerek..." - Haberler
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Kuruluş Osman 80. Bölüm 2. Fragmanı | "Beni öldürerek..."

DailyMotion.com - TV
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Kuruluş Osman 80. Bölüm 2. Fragmanı#KuruluşOsman Çarşamba 20.00'de #atv 'deatv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKuruluş Osman YouTube Kanalına abone olmak için: https://bit.

Kuruluş Osman 80. Bölüm 2. Fragmanı

#KuruluşOsman Çarşamba 20.00'de #atv 'de

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Kuruluş Osman YouTube Kanalına abone olmak için: https://bit.ly/2t8pQdU

#atv

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo)

DailyMotion.com - TV

Anselmo, Youtube, Gökçe, Abdal, TV, Haber

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