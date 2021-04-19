Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 54. bölüm izle
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Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 54. bölüm izle

Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 54. bölüm izle
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KURULUŞ OSMAN 54. bölüm FULL İZLE!

KURULUŞ OSMAN 55. bölüm FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 54. bölüm izlemek için tıklayınız!

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönenTogay'ın yeni planı ne?

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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