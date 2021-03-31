Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 52. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa süre önce 52. bölümüyle ekranlara geldi! Şimdi Kuruluş Osman severler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 52. bölüm ful izle!
Kuruluş Osman 52. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 53. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 52. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"
KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR
Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.
OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR
Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.
UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR
Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.
OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?
Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?
OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.
NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ
Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.
OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?
Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Özçivit
Nurettin Sönmez
Ragıp Savaş
Emre Basalak
Özge Törer
Buse Arslan
Aslıhan Karalar
Açelya Özcan
Yiğit Uçan
Emel Dede
Ali Sinan Demir
Ömer Ağan
Ayşen Gürler
Seda Yıldız
Ahmet Kılıç
Abidin Yerebakan
Didem Balçın
Selin Deveci
Celal Al
Burak Çelik
Çağrı Şensoy
Tolga Akkaya
Çağkan Çulha
Mete Deran
Yeşim Ceren Bozoğlu
Erkan Avcı
Seçkin Özdemir
Ahmet Yenilmez
Emin Gürsoy
Bahtiyar Engin
Oğuz Kara
Kahraman Sivri
Cüneyt Arkın
Kanbolat Görkem Arslan
Seray Kaya
Sezanur Sözer
Umut Karadağ
Maruf Otajonov
Zeynep Tuğçe Bayat
Zabit Samedov
Mert Turak
Tekin Temel
Yağızkan Dikmen
Kartal Balaban
Funda Güray