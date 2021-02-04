Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neler olacak?

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KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle araştırması başladı. İşte sizlere en hızlı şekilde Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM İZLE

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister. Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

GÖKTUĞ VE TARGUN İNTİKAM PEŞİNDE…

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI



Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle araştırması başladı. İşte sizlere en hızlı şekilde Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.