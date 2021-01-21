Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor?

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? 27 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanacak olan Kuruluş Osman 44. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle araştırması başladı.

KURULUŞ OSMAN 42. ÖZETİ

Osmanlı Tarihinin ilk baştan beri yaptığı girişimler savaşlar ve hainliklerin konu edindiği ve ykselişi ile kurulmasındaki arbeleri bir arada yer aldığı Kuruluş Osman dizisi son bölümünde de izleyici ters köşelere doyurmuş bulunmaktyekn gece arısı yayınlanan fragman da milyonlarca kişi tarafından araştırılmıştı. Yılbaşı tatili vermesi akabinde çok hızlı giriş yapan Kuruluş Osman yeni bölüm Kuruluş Osman 20 Ocak tamamı ile mek için yapmanız gerekenlerden önce dizinin sn bölüm özetini de sizlere sunacağız. Kuruluş OSman 42. bölüm full izle de kim ölecek dedirten soruların yanıtları sizlerle olacak. Bamsı Beyrek çok merak edilirken, Yavu dizisinin başlamasına sadece sayılı zaman kaldığını sizlere söyleyebiliriz.Kuruluş Osman 42. bölüm izle Kuruluş Osman 42. bölüm full izle 20 Ocak. Kuruluş Osman son bölüm izle… işte detaylar…

KAyı Bey olan Osman Bey'in uç bölgesindeki diğer Türkmen beylerini toya çağırmasını Papa nereden duydu dedirten Kuruluş OSman son bölümünde Ayanikola ve adamlarınnı toy olan bölgede olduğunu sizler söyleyelim. Ve bu Türkmen beylerinin tek tek katledilmesi tarihe damgasını vurmuştu. Osma Bey ise Kuruluş Osman son bölümünde intikam şerbei içtiğine şahitlik ettik. Ve

Kuruluş Osman 42. bölüm izle de çok büyük birsavaş başladı…. Osman beyşehit edilen bu Beylerin intikamını almak için yaptığı büyük savaş Ermeni beli savaşı olarak iddia eidlse de Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'nın şehit düştüğü Ermeni beli savaşı bu olmayacak çünkü Bayhoca bir süre daha Kuruluş Osman yeni bölümlerinde yerini alacak.

Çünkü Bayhoca kaakteritarihe de mal olmuş bir isim iken Kuruluş Osman dizisinde de bu kadar kısa kalacağı tahmin eidlmiyor.

Osman Bey Kuruluş Osman 42. bölüm izle linkinde bir yanında bala hatun var iken diğer yanında ise bir bayan var… Bu bayanı herkes Malhun HAtun zannetse de bu Ertuğrul GAzi'nin vasiyetini düşündüğü bir sahne olarak bizlerle birlikte oldu. Evet Bala Hatun'un da destği ile Osman Bey Malhun HAtun il evlenecekama henüz Kuruluş Osman 42. bölüm full izle linkinde değil. Bala hatun Osmanbey bir hatun bulasın dese e Osman Bey'in babasının vasiyetini söylemesinden sonra çok büyük bir acı duymaya başlayacak ve Bala hatunu Önümüzdeki bölümlerde zor dönemler bekliyor olacak

Osman Bey ve Alperen'in sandıkları ile beraber bir ovaya gelmesi de akıllara Abakay Obasına gittiler dedirtirken, Germiyanoğulları gelmezse biiiz gideriz demesi de akıllardaki yerini Kuruluş Osman 42. bölüm tamamını izle de bulabilceksiniz.

Hemen dönüşte Osman bey Bala hatuna babasının vasiyetini söylemesi aslında herkesi üzmüşken, bu vasiyeti yerine getirmek için Kınık obasına gideceği bölüm olan Kuruluş Osman 42. bölümü çok konuşulacakken, Kınık Obası da Selçuklulardan beri güvenilir insanlarla dolu olması çok dikkat çekmiştir.

Osman Bey Bala Hatun ile olduğu gibi sevgi evliliği yapmayacak ve tamamen siyasi olarak bu evliliği yapacağını da açıklamışken, bu yönden güçlü ve güvenilir bir nayan alması gerekmekteydi. Bildiğiniz üzere tarihte MAlhun hatunSelçuklu veziri Ömer Abdul Aziz Bey'in kızıdır. YAni dolayısı ile OSman Bey'in Kınık obasıile bağlantısı bu şekilde olacak.