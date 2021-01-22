Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle! ATV canlı Kuruluş Osman (43) son bölüm izle! Neler olacak?

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? 27 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanacak olan Kuruluş Osman 44. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.

KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı izle araştırması başladı.

KURULUŞ OSMAN 42. ÖZETİ

Kuruluş Osman 42. bölüm izle de çok büyük birsavaş başladı…. Osman beyşehit edilen bu Beylerin intikamını almak için yaptığı büyük savaş Ermeni beli savaşı olarak iddia eidlse de Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'nın şehit düştüğü Ermeni beli savaşı bu olmayacak çünkü Bayhoca bir süre daha Kuruluş Osman yeni bölümlerinde yerini alacak.

Osman Bey Kuruluş Osman 42. bölüm izle linkinde bir yanında bala hatun var iken diğer yanında ise bir bayan var… Bu bayanı herkes Malhun HAtun zannetse de bu Ertuğrul GAzi'nin vasiyetini düşündüğü bir sahne olarak bizlerle birlikte oldu. Evet Bala Hatun'un da destği ile Osman Bey Malhun HAtun il evlenecekama henüz Kuruluş Osman 42. bölüm full izle linkinde değil. Bala hatun Osmanbey bir hatun bulasın dese e Osman Bey'in babasının vasiyetini söylemesinden sonra çok büyük bir acı duymaya başlayacak ve Bala hatunu Önümüzdeki bölümlerde zor dönemler bekliyor olacak

Hemen dönüşte Osman bey Bala hatuna babasının vasiyetini söylemesi aslında herkesi üzmüşken, bu vasiyeti yerine getirmek için Kınık obasına gideceği bölüm olan Kuruluş Osman 42. bölümü çok konuşulacakken, Kınık Obası da Selçuklulardan beri güvenilir insanlarla dolu olması çok dikkat çekmiştir.

Osman Bey Bala Hatun ile olduğu gibi sevgi evliliği yapmayacak ve tamamen siyasi olarak bu evliliği yapacağını da açıklamışken, bu yönden güçlü ve güvenilir bir nayan alması gerekmekteydi. Bildiğiniz üzere tarihte MAlhun hatunSelçuklu veziri Ömer Abdul Aziz Bey'in kızıdır. YAni dolayısı ile OSman Bey'in Kınık obasıile bağlantısı bu şekilde olacak.