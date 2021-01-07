Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 41. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa süre önce 41. bölümüyle ekranlara geldi! Şimdi Kuruluş Osman severler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 41. bölüm ful izle!

Kuruluş Osman 41. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 42. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 41. bölümü yine çok heyecanlıydı!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Kuruluş Osman'ın bugün ekranlara gelen 41. bölümünü kesintisiz bir şekilde izlemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM FUL İZLE!

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz!