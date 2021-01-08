Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle! Atv Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle
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Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle! Atv Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle

08.01.2021 18:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:02
Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle! Atv Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle

Heyecan verici bölümleriyle izleyenlerin sevgisini kazanan Kuruluş Osman, herkesi ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle! Atv Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı izle

Atv ekranında çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle. 13 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanacak olan Kuruluş Osman 42. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı izle araştırması başladı. İşte sizlere en hızlı şekilde Kuruluş Osman dizisi fragmanı ve yeni bölüm özeti yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni dönem başlıyor.

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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