Kuruluş Osman 191. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 191. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 191. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in, Sofia ile Anlaşması Obada Kriz Yaratıyor

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Kuçar'dan Yeni Hamle: Osman Bey'i Yalnızlaştırmak

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Claudius'tan Darbe Girişimi!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Bala Hatun ve Halime Yolculukta

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Gonca Hatun Hayatta Kalacak Mı?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

Esaretin Gölgesinde İki Kardeş

Orhan Bey'in bu çaresizliği, kardeşiyle arasındaki buzları eritecek mi? Zor zamanlar, kırgınlıkları unutturacak mı?

Osman Bey'den İntikam Ateşi

Evlatlarının tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçer. Bala Hatun'la birlikte çocuklarını kurtarmak için yola koyulan Osman Bey'i büyük bir oyun beklemektedir. Ancak bu kez Osman Bey sadece kurtarmakla kalmayacak, düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Kuçar ve Claudius'a ağır bir hezimet mi yaşatılacak?

KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 191. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları ATV platformlarından takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.