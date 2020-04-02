Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz tek parça izle! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Eren Hacısalihoğlu, İsmail Hakkı Ürün, Aslıhan Karalar, Güncel

Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz tek parça izle! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 17. bölümü yayınlandı. Nefesleri kesen Kuruluş Osman 17. bölümde Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor! Kuruluş Osman 17. bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

02.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:04
Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz tek parça izle! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 17. bölüm yayınlandı. Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Devamı nefesleri kesecek Kuruluş Osman 17. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz tek parça izle! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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