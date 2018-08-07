Kurucuovalılar Derneğinden Özaltun'a Ziyaret

Beyşehir Kurucuovalılar Derneği Başkanı Mesut Can ve Kurucuova Mahalle Muhtarı Mehmet Altıparmak, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özaltun, şunları kaydetti:

"Yöredeki etkinlikler vesilesiyle Kurucuovalı hemşerilerimizle son buluşmamızda gerek dernek yöneticilerimizden, gerek muhtarlığımızdan, gerekse yerinde dinlediğimiz vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri değerlendirerek belediye olarak yerine getirmenin gayretini gösterdik. Amacımız, tabii ki insanımıza, memleketimize hizmet etmek. Bundan sonra da inşallah ilçemizin her köşesine hizmet etmeye devam edeceğiz."

Öte yandan, Dernek Başkanı Mesut Can ve Mahalle Muhtarı Mehmet Altıparmak ile beraberindeki heyet, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.